Le gardien du Cercle Bruges, Miguel Van Damme, victime d'une récidive de cancer

Une récidive de cancer a été diagnostiquée chez Miguel Van Damme, le gardien de but du Cercle, a révélé vendredi la formation brugeoise.

Le gardien de but de 25 ans n'a été officiellement déclaré guéri de sa leucémie qu'au début de cette année, après deux ans et cinq mois de lutte contre cette maladie. Van Damme a reçu un diagnostic de cancer du sang en juin 2016, après quoi le Cercle a continué à le soutenir. Au cours de l'été 2017, il a été autorisé à signer une prolongation de contrat au stade Jan Breydel et récemment, il a signé jusqu'au milieu de l'année 2020, avec une option pour une saison supplémentaire.

"Le Cercle Bruges fera tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir Miguel Van Damme et sa famille au cours de ce processus afin que son rétablissement se fasse le plus rapidement possible", peut-on lire dans un communiqué. "La guérison de Miguel est donc une priorité absolue pour le Cercle Bruges. Par respect pour Miguel, le Cercle Bruges ne distribuera pas son numéro 16 dans le groupe des joueurs la saison prochaine."

Miguel Van Damme est membre du Cercle Bruges depuis 2013. Au cours de la saison 2015-2016, il a défendu le but du club de Flandre occidentale dans 32 matchs de championnat. Le joueur a ensuite abandonné le football quand la leucémie a été diagnostiquée. En septembre 2017, il a célébré son retour dans un match de Coupe contre le Racing Genk. Cette saison, il a défendu à trois reprises le but du Cercle.