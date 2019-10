Le futur stade carolo sera situé à Marchienne-au-Pont

Le futur stade du Pays de Charleroi sera construit à Marchienne-au-Pont (Charleroi) sur la rive gauche de la Sambre, ont indiqué les autorités communales mardi lors d'une conférence de presse. Un parking de 750 places et un autre pour les cars seront aménagés à proximité ainsi qu'un pôle sportif un peu plus à l'est.

Ces différentes constructions sont intégrées à un schéma directeur reprenant l'évolution de tout un périmètre que la Ville de Charleroi a détaillé mardi.

Le projet d'un nouveau stade n'est pas neuf. Il a été présenté fin septembre par les responsables du Sporting de Charleroi. Quelque 60 millions sur fonds propres sont prévus pour celui-ci. La future enceinte sera capable d'accueillir aussi bien des matches de football que des concerts.

La mobilité dans le quartier autour du stade sera organisée à partir du métro et des modes de mobilité douce, ont indiqué mardi les autorités carolos. Une passerelle devrait notamment être construite entre les deux rives de la Sambre.

Le stade devrait pouvoir accueillir 20.000 personnes pour les matches de football.