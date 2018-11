Le futur directeur sportif d'Anderlecht recherché par Michael Verschueren devrait être un plus grand nom qu'Arnesen

Selon Het Nieuwsblad et La DH, le futur directeur sportif du Sporting d’Anderlecht sera un "plus grand nom que celui d’Arnesen". Ce dernier avait été cité ce jeudi mais le Danois de 62 ans a mis fin aux rumeurs et spéculations en affirmant qu’il restait bien au PSV.

Michael Verschueren, le fils du légendaire Michel Veschueren et par ailleurs déjà actionnaire et administrateur du club d’Anderlecht, devrait attirer une grosse pointure. Aucun nom ne filtre actuellement mais il devrait s'agir d'un étranger. Michael Verschueren bénéficie de solides contacts en tant que membre du comité de direction de l'European Club Association (ECA), regroupant les plus grands clubs européens (Barcelone, Real Madrid, Juventus, …).

De toute évidence, il aimerait s’inspirer du modèle de l’Ajax Amsterdam dont l’éclat sur le plan international a de quoi, il est vrai, faire envie. Le club sort régulièrement des pépites et possède des infrastructures exceptionnelles. Les Amstellodamois sont actuellement 2èmes de leur groupe en Ligue des Champions, derrière le Bayern mais devant Benfica et l’AEK Athènes.

L’Ajax est aussi un club qui n’hésite pas à donner des postes à responsabilité dans son organigramme à d’anciennes gloires du club. Anderlecht pourrait, comme le soulignent Het Nieuwsblad et La DH, l’imiter en attirant Pär Zetterberg qui serait le lien entre le staff sportif et la direction du RSCA.

Son arrivée serait évidemment un véritable signal fort de la part de la direction anderlechtoise aux supporters. Aujourd'hui âgé de 48 ans, l'élégant meneur de jeu suédois, a ébloui le Parc Astrid entre 1989 et 2000 puis entre 2003 et 2006. Il était l'une des coqueluches des fans mauves.