Le football sur terrain synthétique, "c'est carrément un autre sport"

Les surfaces synthétiques ont toujours suscité le débat dans le football depuis qu’elles ont vu le jour, que ce soit au niveau pro ou amateur. Ce mercredi, la Pro League décidera si, oui ou non, jouer sur un terrain synthétique dans notre compétition sera encore permis dès la saison 2020-2021. Mais quelles sont les différences concrètes avec un terrain en herbe classique ? Il existe de nombreux facteurs qui entrent en compte dans le débat "terrain en herbe ou synthétique ?". Tout d’abord au niveau du jeu en lui-même, certains estiment que le synthétique accélère le rythme, d’autres que ça le ralentit : dans les deux cas, une équipe conditionnée à jouer sur herbe est déstabilisée. Dražen Brnčić, entraîneur du RWDM (équipe à qui il arrive de s’entraîner sur synthétique), est catégorique là-dessus.

L’entraîneur belgo-croate estime également qu’une équipe habituée au synthétique est avantagée, à l’image de Saint-Trond en Pro League : "Je suis d'accord de l'interdire, c'est carrément un autre sport sur synthétique. Ce n’est pas le même football et c’est compliqué pour chaque adversaire de s’adapter au terrain synthétique. Aussi les caractéristiques de certains joueurs sont mises en avant. Saint-Trond a peut-être choisi ses joueurs en fonction de ça. Ça va beaucoup plus vite mais pas seulement, même les sliding et tackling sont différents. Puis ce n’est pas la même âme du football : même pour les supporters, quand ils voient et sentent l’herbe du terrain, ils sont plus heureux."

Yohan Brouckaert, ancien joueur de l’OHL et de Mouscron notamment, évolue aujourd’hui au RWDM et reste plus tranché sur la question. Au-delà des aspects négatifs, le médian bruxellois estime qu’il y a du bon aussi d’avoir un terrain synthétique notamment en hiver où les conditions sont difficiles.

Le débat concerne la Pro League La question reste pertinente pour le niveau amateur mais c’est bien au sujet du niveau professionnel que le CA de la Pro League se penche ce mercredi. William Dutoit, actuel gardien d’Ostende, a passé deux saisons dans les cages de Saint-Trond (2014-2016) et a clairement observé la différence de vitesse de ballon entre les deux surfaces ; en tant que gardien il faut être deux fois plus attentif quand on joue sur un terrain synthétique. "La normalité voudrait que tout le monde joue sur la même surface. Le football s’est toujours joué sur terrain en herbe et je pense que ce serait bien de continuer là-dessus", précise le portier français à notre micro.

Dernière épine dans ce dossier du Conseil d’Administration de la Pro League, Roland Duchâtelet, propriétaire du stade de Saint-Trond via la NV Stayen ne compte pas refaire son terrain car il y a un parking en-dessous de celui-ci : "S'ils veulent prendre cette mesure, il leur suffit de nous donner 70 millions d'euros pour un nouveau stade".