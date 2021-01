Le finisseur Dost, le déroutant Lang : le FC Bruges surfe sur la vague néerlandaise

Dans une Pro League chamboulée par le Coronavirus et un calendrier infernal, la plupart des prétendants au titre se surprennent à jouer aux montagnes russes, oscillant entre résultats probants et coups d'arrêts inopinés. Genk reste sur deux défaites, Charleroi trois, l'Antwerp a connu un gros trou d'air en décembre et les meilleurs ennemis bruxellois et liégeois attendent toujours leur pic de forme.

Résultat, devant cette meute d'outsiders aux dents longues mais irrégulières, un loup mène la danse. Rodé, constant, presque serein. Champion en titre et favori auto-proclamé à sa propre succession, Bruges reste sur un 18/21 et trône paisiblement à la 1e place. Leur plantureuse victoire sur le terrain du Beerschot ce weekend (0-3), conjuguée aux faux-pas de leurs poursuivants, octroie aux Blauw-Zwart sept points d'avance sur le 2e (Genk) et onze, déjà, sur le troisième (l'Antwerp). De quoi voir venir...

Comment expliquer cette domination ostentatoire sur le championnat belge ? Peut-être faut-il d'abord mentionner cette continuité chère à Philippe Clément. L'été dernier, fort de ses acquis, le technicien belge a décidé de ne pas chambouler son noyau. Au final, seul le prometteur Noa Lang, sur une voie de garage à l'Ajax, a posé ses bagages sur les rives de la Venise du Nord.

Et c'est peut-être justement en misant sur ce jeune et fantasque Néerlandais que la direction a visé juste. D'abord 12e homme, Lang a profité des blessures et des absences pour se frayer une place dans le onze de base. Déroutant, technique, altruiste, le Batave a pris ses marques et est rapidement devenu l'un des tauliers des offensives brugeoises : 7 buts et 3 passes décisives (en 13 matches) et une forme resplendissante depuis les fêtes (4 buts, 1 passe dé' en 3 matches).