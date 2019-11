Jonathan David - © RTBF

Le "filou" Jonathan David dupe les défenseurs de l'Antwerp et s'offre un but insolite - Football -... Le Canadien Jonathan David est un jeune joueur de 19 ans, et pourtant, l'attaquant de La Gantoise connaît déjà pas mal de ficelles du métier : dans les arrêts de jeu de la rencontre qui opposait les Buffalos à l'Antwerp jeudi soir, il a tenté d'obtenir un penalty avant de se raviser, le ballon étant toujours dans ses parages alors qu'il était au sol et que les (quatre !) défenseurs du Great Old autour de lui avaient arrêté de jouer. Jonathan David s'est alors relevé, emparé du ballon, et est allé trompé un Sinan Bolat médusé...