Le FC Bruges tente de récupérer Razvan Marin, ancien du Standard

Mannaert après la soirée du Soulier d’Or : "Bruges a un niveau supérieur par rapport aux... Le manager général du Club de Bruges Vincent Mannaert était ravi au terme du 66e Gala du Soulier d’Or lors duquel les Blauw en Zwart ont empoché la plupart des récompenses individuelles. En dehors du Soulier d’Or remporté par Hans Vanaken, les Brugeois ont également vu Simon Mignolet recevoir le prix du meilleur gardien, Philippe Clément celui du meilleur entraîneur et Clinton Mata celui du plus beau but de la saison. "Ce fut une véritable soirée de gala pour nous", a souri Mannaert au micro de Pierre Deprez. "Pour un club, c’est fantastique qu’un de tes joueurs remporte le Soulier d’Or. Tous les prix récoltés ce soir sont mérités car pour l’instant on est sur un niveau qui est supérieur par rapport aux autres clubs", a estimé l’homme fort brugeois, très élogieux à l’égard de Vanaken.