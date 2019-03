Le FC Bruges s'incline aux tirs au but devant Bologne en 1/2 de Viareggio Cup

Les espoirs du Club Bruges ont été battus au terme de la séance de tirs au but (1-1, 6-5 t.a.b.) par la Primavera de Bologne en demi-finales de la 71e Viareggio Cup, prestigieux tournoi international pour les jeunes joueurs, lundi après-midi sur le terrain synthétique du Centre d'entraînement Bruno Ferdeghini de La Spezia.

Après une première mi-temps vierge en but, l'équipe entraînée par Rik De Mil a vu son adversaire prendre les devants via Alex Cossalter dès le retour des vestiaires (0-1, 47e). Mais les Gazelles sont revenues dans la partie grâce à Rik De Kuyffer (1-1, 58e), forçant la séance de tirs au but.

Après cinq premières tentatives toutes converties, le Club a raté son sixième penalty, abandonnant tout espoir de disputer pour la première fois la finale du tournoi italien.

Plus tôt dans la journée, les U19 du Genoa ont battu ceux de Parme sur le score de 3-2 et disputeront donc la finale mercredi à La Spezia.

Les jeunes Brugeois s'étaient sortis de la phase de poule avec un 6/9. Battus par Bologne en ouverture (1-0), ils s'étaient ensuite imposés contre Viareggio (8-2) et Ternana (3-1). Ils ont ensuite gagnés contre l'AC Milan en huitièmes et contre l'Inter en quarts de finale.

C'est la troisième année de suite que le Club Bruges participe à ce tournoi. Les Blauw-zwart avaient déjà atteint les demi-finales en 2017 avant d'être éliminés en poules l'année dernière.

Anderlecht est le seul club belge figurant au palmarès, depuis sa victoire de 2013.