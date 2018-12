Le FC Bruges fait voler la défense anversoise en éclats

Le FC Bruges n'a pas laissé la moindre chance à l'Antwerp dans l'affiche de la 20e journée de Pro League.



Emmanuel Dennis, auteur d'un doublé, Siebe Schrijvers, Mats Rits et Hans Vanaken ont alimenté le marquoir et ont scellé le large succès brugeois (5-1). Le but anversois signé Jelle Van Damme est anecdotique.



Au coup d'envoi les deux équipes se partageaient la deuxième place. A l'issue des 90 minutes la différence était claire et nette. Le matricule 1, meilleure défense de Pro League, a tout simplement pris l'eau au Jan Breydel.



Paradoxalement, la solide prestation des Brugeois conforte l'analyse d'Ivan Leko. Le coach croate expliquait la mauvaise passe de son équipe entre autres par la motivation à géométrie variable de ses joueurs.



A la peine ces dernières semaines (10/30), les Blauw et Zwart a donc une nouvelle fois répondu présent dans un choc au sommet. Ce n'est sans doute pas un hasard si la dernière victoire du Club remontait à un duel contre ... le Standard (3-0).



Pour concurrencer Genk dans la course au titre, c'est bien la régularité que le FC Bruges va devoir (re)trouver.