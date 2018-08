Le FC Bruges en appel de la suspension de 6 matches de Wesley

Le FC Bruges a décidé d'aller en appel de la suspension de six matches infligée à son attaquant Wesley Moraes mardi par la commission des litiges de l'Union belge de football. Le dossier sera traité vendredi par la commission des litiges d'appel.

Wesley Moraes a été renvoyé au vestiaire après dix minutes de jeu dimanche sur la pelouse de Mouscron. L'arbitre Alexandre Boucaut lui a directement montré la carte rouge pour un coup de coude contre Katranis, le défenseur grec de Mouscron.

Nous en avons parlé en interne au Club et nous comprenons parfaitement que la faute de ce week-end méritait une carte rouge et qu'une suspension est logique", déclare Ivan Leko, l'entraîneur brugeois, sur le site des Blauw en zwart. "Mais une sanction de 6 semaines qui, avec le match de Mouscron représente presque un quart du championnat est vraiment disproportionnée. Nous allons donc certainement aller en appel de cette décision. Nous avons effectivement vu les images d'un autre angle ce matin et celles-ci montrent que Wesley se lance avec les bras ouverts et qu'il repousse ensuite le joueur. Je ne crois pas qu'il avait l'intention de blesser le joueur avec son coude. En attendant, nous faisons tout au club, en compagnie du staf et des joueurs pour guider Wesley de la meilleure des façons en vue des semaines qui viennent tant sur que en dehors du terrain".