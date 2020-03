Le FC Bruges émerge face à un Genk méritant dans un choc tendu

Ce dimanche, suite et fin de la 28e journée du championnat de Belgique de football. Le champion en titre, le Racing Genk, en lutte pour l’accession aux PO1, accueille le Club de Bruges, leader actuel de la compétition.

Tout démarre très vite dans cette partie. Dès la 3e minute, un centre de Mata, profitant d’une imprécision de la défense adverse, arrive au point de penalty. Le jeune De Ketelaere surgit et glace les visités (0-1). Une perte de balle initiale des Genkois imitée par la défense brugeoise six minutes plus tard. Sobol manque sa relance et permet à Ito de se retrouver face à Mignolet. L’offensif du KRC ne tremble pas (1-1). Genk remet directement le nez à la fenêtre. Après une phase qui aurait pu leur apporter un penalty, suite à une faute de main de Rits dans son rectangle, les Limbourgeois tentent en force par Bondonga, Daehli et Ito.