Le FC Bruges écope d'une amende de 5.500 euros pour les incidents contre Anderlecht

La commission des litiges de l'Union belge de football (URBSFA) a infligé mardi une amende de 5.500 euros au Club Bruges suite aux incidents ayant émaillé la rencontre de la saison dernière contre Anderlecht (1-2) au Stade Jan Breydel. L'amende se divise en deux parties: 5.000 euros pour les faits du 6 mai et 500 de condamnation conditionnelle du 31 janvier.

Le 6 mai, un fan de Bruges est monté sur la pelouse après le coup de sifflet final. Le supporter, qui a entre-temps écopé d'une interdiction de stade de trois saisons, a poussé le quatrième arbitre Frederik Geldhof. Le Club Bruges a également été poursuivi parce que ses supporters ont jeté des rouleaux de papier, des gobelets, des chaises et des briquets sur le gardien d'Anderlecht, Matz Sels, le quatrième arbitre et les médecins d'Anderlecht. En plus, ils ont lancé des feux de bengale.

En première instance, le Club Bruges a échappé à toute sanction. La commission des litiges a eu du mal à évaluer l'agression contre le quatrième officiel vu qu'il n'y avait pas d'image des faits et que le délégué du match et l'arbitre n'avaient pas été témoins de la scène. L'attitude des supporters n'avait pas été sanctionnée non plus parce qu'elle n'a pas influencé le match.

Cependant, le procureur fédéral, Marc Rubens, a interjeté appel le 18 juin. Le 29 juin, la session d'appel s'est tenue avec le témoignage de Geldhof. De nouveau, l'avocat Hannes D'Hoop a soutenu que les droits de la défense avaient été violés parce que le Club Bruges ne savait pas pour quelle raison il avait été convoqué. Argument rejeté par la commission des litiges.

Le Club Bruges a réitéré que les incidents des supporters n'ont pas influencé le match. Une fois encore, la commission a rejeté l'argument. "L'article P278.4 du règlement fédéral laisse peu de place à l'interprétation. Le texte est clairement formulé. Les faits ne doivent pas avoir eu une influence effective sur le match pour être sanctionnés."

En outre, le Club Bruges a annoncé qu'il avait fait tout son possible en embauchant une firme de sécurité privée en plus de la police locale. Du coup, la commission a rappelé le principe de la responsabilité objective des clubs de football pour les émeutes des supporters.

"Un officiel a été attaqué par un supporter après le match. Il est clair que c'est totalement inacceptable. On voit très bien sur les images que le supporter de Bruges trouve un accès facile au terrain et, en plus, peut parcourir une grande distance en direction du quatrième officiel sans que les commissaires interviennent. Heureusement, l'attaque d'un arbitre dans le football belge est une exception. Il faut que cela continue. Afin de donner un signal clair, une sanction sévère s'impose", a motivé la commission.