Le FC Bruges balaye le Standard et reprend la 2ème place au classement

Trois jours après sa victoire contre le FC Séville en Europa League, le Standard de Liège a présenté un tout autre visage dimanche à Bruges. Les Rouches se sont inclinés 3-0 devant un Club de Bruges dominateur pour le compte de la 17e journée de Jupiler Pro League.

Dans une première mi-temps à sens unique, le Club de Bruges, impérial de maîtrise, a plié la rencontre dès la 36e minute lorsque le milieu de terrain marocain Sofyan Amrabat a fait 3-0 d'une frappe à l'entrée du grand rectangle. Les Gazelles d'Ivan Leko avaient déjà trouvé le chemin des filets via Stefano Denswil (7e) et Dennis (17e), chaque fois sur des assists d'un Hans Vanaken à la baguette.

Malgré les montées d'Orlando Sa (46e), Renaud Emond (65e) et Obbi Oulare (84e), ancien joueur du Club, le Standard n'a pas été capable d'inverser la tendance dans le second acte. Le Standard a pensé réduire l'écart via Orlando Sa mais l'arbitre a annulé le but du Portugais pour une position de hors-jeu.

Le Club de Bruges, qui met fin à deux défaites de rang en championnat, profite de la défaite de l'Antwerp samedi contre Saint-Trond (1-3) pour reprendre la deuxième place avec 34 points et ainsi revenir à une longueur du leader, Genk. Quant au Standard, il est désormais 7e avec 26 points.

Les Genkois se rendront à Anderlecht (18h) en début de soirée pour le second choc de la journée.