Le Fan Board d'Anderlecht rassuré après avoir discuté avec Verschueren et Kums

Le Fan Board du RSC Anderlecht, qui représente les supporters du club bruxellois, et des membres de la Mauves Army, les ultras du RSCA ont eu mardi soir une "discussion constructive", avec Michael Verschueren, manager du Sporting, et le capitaine Sven Kums. "Nous sommes rassurés, mais nous restons vigilants", a déclaré Frank Eeckhout, membre du Fan Board.

Outre Kums et Verschueren, Johan Plancke, Pär Zetterberg en David Steegen ont reçu la délégation des supporters au stade Constant Vanden Stock. La réunion a duré deux heures. "Nous avons pu exprimer notre mécontentement", dit Frank Eeckhout. Le club ne peut pas approuver l'action de vendredi dernier à Sclessin, mais notre mécontentement a été compris. Le club a convenu qu'Anderlecht doit apporter beaucoup plus que maintenant".

"Nous sommes sortis de cette réunion plus confiants et rassurés", poursuit Eeckhout. "Plusieurs promesses ont été faites, mais nous restons vigilants. De nombreuses promesses ont déjà été faites aux supporters dans le passé. Le message semble être parvenu au club, et aussi aux joueurs. Kums voulait vraiment nous entendre. Si les joueurs ne mouillent pas leur maillot, on espère que Verschueren tiendra parole et interviendra".

Le club a aussi promis que les supporters seraient davantage impliqués et consultés plus souvent.

"Le Fan Board avait demandé que cette réunion ait lieu après la défaite face à l'Antwerp, mais elle s'est finalement tenue après que le match Standard - Anderlecht a été arrêté par l'arbitre vendredi. Et cela alors qu'Anderlecht s'est séparé de son entraîneur Fred Rutten mardi matin. "Il ne semblait plus capable de motiver le groupe", dit Frank Eeckhout. "Son départ est une bonne chose dans l'optique de la prochaine saison, qu'il vaut mieux préparer à partir de maintenant. L'avenir d'Anderlecht, ce sont les jeunes. Nous devons nous inspirer de l'Ajax, Verschueren partage cette vision. Il a promis qu'on verrait déjà des changements dans l'équipe ce weekend (contre La Gantoise, ndlr)".