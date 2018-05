Le Essevee plante 8 buts et assure sa place en finale des PO2, l'Excel bat le Lierse

Zulte-Waregem s'est baladé face à Waasland-Beveren et s'est qualifié pour la finale des play-offs 2 (8-0). Mouscron a battu le Lierse (1-0). Courtrai s'est imposé sur la pelouse d'OHL (0-2).



Huit matches, sept victoires, un partage et 28 buts marqués, le Essevee a survolé le Groupe A des PO2. A deux matches de la fin, le club flandrien ne peut plus être rejoint.



Face à des Waeslandiens pas vraiment concernés, les hommes de Francky Dury n'ont jamais été inquiétés. Ils ont même pu compter sur deux coups de pouces de la défense adverse pour lancer la machine. Peter Olayinka a intercepté une passe mal ajustée de Niels De Schutter avant de pousser le ballon dans le but vide (3e), puis Maxim Nys a trompé son propre gardien d'une tête hasardeuse (8e). Onur Kaya (25e), Timothy Derijck (29e) et Hamdi Harbaoui, sur penalty, (39e) ont porté le score à 5-0 avant la mi-temps. L'addition était déjà salée à la pause, elle s'est encore corsée dans le dernier quart d'heure. Theo Bongonda (75e) et Harbaoui, à deux reprises (76e, 83e), ont secoué les filets du pauvre Merveille Goblet. Le Tunisien, 23 goals, passe en tête du classement des buteurs.