Le Essevee et Harbaoui cartonnent, l'Union, l'Excel et Eupen battus

Avec 19 buts inscrits en quatre rencontres, la soirée a été prolifique en play-offs 2.



L'Union Saint-Gilloise a connu un coup d'arrêt dans son étonnant parcours dans le groupe B. Les Bruxellois, qui ont mené 1-2, ont été battu par Waasland-Beveren (3-2). Ils encaissent leur premier revers et cèdent leur première place à Courtrai, vainqueur de dix Mouscronnois (2-3).



Zulte-Waregem a étrillé le Cercle et fait plaisir à ses supporters (6-2). Hamdi Harbaoui, auteur d'un triplé, en a profité pour soigner ses stats et ravir la tête du classement des buteurs à Ally Samatta avec 23 réalisations.



Dans le groupe A, Westerlo a infligé une nouvelle défaite à Eupen, la 4e en 6 matches (1-0).