Le dossier des Licences devant la Cour d'Arbitrage: le Standard passe sur le gril

Pour 6 clubs de ProLeague (puisque Lokeren, failli, a disparu depuis l’avis négatif de la Commission des Licences), c’est la semaine de vérité. La semaine de tous les dangers, aussi. Six clubs professionnels recalés en instance, du jamais vu dans l’histoire des licences. Six clubs, dont trois francophones : le Standard (un cas inédit pour le club de Sclessin), Mouscron et Virton. Ajoutons-y Ostende, Roulers, Lommel. Sans oublier pour la D1 amateurs, Seraing, qui rêve de rejoindre éventuellement la D1B… si elle existe toujours ! On y verra plus clair après l’Assemblée générale de la Pro League du 15 mai prochain. Laquelle devra définir les futurs formats de compétition. Seraing a été fixé cet après midi et, selon comme nous vous l'annoncions, cela n'a été qu’une simple formalité pour le club du Pairay. La licence est dans la poche.

Pour rappel, la CBAS, la Cour Belge d’Arbitrage du Sport, c’est le degré d’appel dans cette procédure d’octroi des licences. Avec une règle d’or qui revient comme un leitmotiv, quasi lancinant, depuis des semaines : garantir la continuité financière des clubs pour la saison 2020-2021. Après le passage devant la Commission des Licences de la Fédération, on reprend donc le dossier à zéro. Les avocats des clubs ont eu, ou auront, jusqu’à 12 heures avant la comparution pour apporter des nouvelles pièces au dossier, parfois déjà très volumineux. Les deux parties en présence (Fédération et clubs) ont pu choisi leur arbitre parmi une liste, fermée, de magistrats, avocats ou réviseurs d’entreprise, proposée par la CBAS. Les deux arbitres ont alors désigné un troisième arbitre qui présidera le trio arbitral. Ce dernier rendra sa sentence pour le dimanche 10 mai au plus tard. Les sentences sont définitives et exécutoires. C’est donc la fin de la procédure. Sauf si les clubs plaident (comme Virton) une violation des règles de l’ordre public. Dans ce cas, ils peuvent encore porter plainte devant l’Autorité de la Concurrence belge et aller éventuellement devant le tribunal de première instance de Bruxelles.

Rappelons enfin que les conseils des clubs et de la Fédération belge (dont fait partie la Commission des licences) plaideront par vidéo conférence vu les circonstances….