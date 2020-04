Le deuxième report sera-t-il le bon ? L'assemblée générale de la Pro League fixée au 27 avril

Ce n'était qu'une formalité, mais le conseil d'administration de la Pro League a accepté ce mercredi de reporter le vote sur l'éventuelle fin de la saison de football au lundi 27 avril (16 heures), en raison de la crise du coronavirus. L'assemblée générale de la Pro League devait à l'origine voter le 15 avril. Un premier report avait fixé la date de l'AG au vendredi 24 avril.

La Pro League et la Fédération royale belge de football (RBFA) veulent d'abord connaître la position du Conseil de sécurité national, qui examinera vendredi, entre autres, l'étendue de l'interdiction des événements de masse, avant de décider de la fin définitive de la saison 2019-2020. L'organisation des matchs de football devrait être plus claire dans les semaines et les mois à venir.

Lors de l'assemblée générale des 24 clubs de football professionnels, la proposition de la Pro League de terminer immédiatement la saison 2019-2020 doit être officiellement confirmée. Le Club de Bruges sera alors désigné champion national.

Le 2 avril, le conseil d'administration de la Pro League était arrivé à la conclusion qu'il était préférable de mettre un terme à la pratique du football en D1A après 29 journées de compétition, et en D1B alors que le match retour pour la montée n'a pas été joué.

Oud Heverlee Louvain a d'ailleurs demandé aux 24 clubs professionnels de prendre position sur le sort de la D1B. OHL a mis un vote obligatoire à l'ordre du jour. Si la D1B est arrêtée maintenant, il n'est pas clair quel club doit être promu.

OHL et Beerschot sont déjà d'avis qu'ils peuvent aller ensemble en D1A. En théorie, un nouveau format de compétition est nécessaire pour cela, mais les dossiers de licence peuvent apporter un certain soulagement. Si Ostende, Mouscron et/ou le Standard, via la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS), obtiennent leur licence, il y aura peut-être de la place pour deux promus.

Un groupe de travail a été mis en place pour examiner les modalités de promotion et relégation, l'attribution des billets européens, la finale de la Coupe et la préparation de la saison prochaine.

Cependant, l'UEFA fait pression sur la Pro League pour qu'elle poursuive la compétition. Les décisions de la Commission des licences de la RBFA, qui a refusé la licence pro à pas moins de sept clubs professionnels, sont également maintenues.

La Pro League s'est donné plus de temps pour savoir comment procéder, car l'assemblée générale était initialement prévue pour le 15 avril. Cette réunion avait déjà été reportée au 24 avril et maintenant à nouveau au 27 avril. La décision du Premier ministre néerlandais Mark Rutten d'interdire le football jusqu'au 1er septembre au moins jouera sans doute aussi un rôle dans la décision.

Le fait que sept clubs professionnels n'ont pas obtenu de licence a également posé un problème à la Pro League.

Entre-temps, Lokeren a été déclaré en faillite. Les six autres équipes ont immédiatement annoncé qu'ils allaient faire appel devant la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) face à ce refus de licence. La CBAS rendra sa décision pour le 10 mai au plus tard. La Pro League anticipe. "Il est possible que le résultat du dossier des licences conduise à la poursuite de cette assemblée générale après le 10 mai", avait-elle déclaré dans un communiqué précédent.

Logique, car toute décision sur le format des championnats ou sur la promotion/la relégation peut être prématurée. Certains clubs pourraient être écartés faute de licence. Cela ne facilite pas le travail du groupe de travail de six personnes : Pierre François, Peter Croonen (Genk), Michel Louwagie (La Gantoise), Eddy Cordier (Zulte Waregem), Joseph Allijns (KV Courtrai) et Philippe Bormans (Union). Ils doivent définir les modalités de montée et de descente de divisions et la répartition des billets européens, mais en prenant en compte différents scénarios. Peut-être qu'après le 10 mai, lorsque les dossiers des licences seront clarifiés, on saura mieux à quoi ressemblera la compétition belge la saison prochaine.