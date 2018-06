Le défenseur croate Goran Milovic signe au KV Ostende

Le KV Ostende a recruté le Croate Goran Milovic, 29 ans. Le défenseur a signé ce mercredi un contrat portant sur deux saisons (avec un an en option) chez les Côtiers.

Milovic, un défenseur central, arrive en provenance d'Osijek. Le Croate a également évolué en Chine et à Hajduk Split, où il fut le coéquipier d'Antonio Milic, qui a quitté Ostende pour Anderlecht.

"Après le départ de Milic, nous avions absolument besoin d'un renfort en défense centrale et Milovic est l'homme de la situation", a expliqué le directeur sportif Hugo Broos. "Il a déjà fait ses preuves. Il est grand (1m95), fort de la tête et il est en plus un leader. Je sais que les transferts prennent parfois du temps, mais nos fans doivent savoir que nous ne communiquons que lorsqu'un accord a été trouvé à tous les niveaux. Nous laissons les spéculations pour les médias. Je peux dire que nous sommes également proches d'un accord dans d'autres dossiers."

Milovic, qui fut international à une reprise en 2015, est le deuxième renfort du KVO après l'attaquant albanais Sindrit Guri.

"Ces transferts montrent que nous recherchons un bon mélange de jeunes talents et d'expérience", a déclaré le président Peter Callant. "De plus, il est important que la mentalité des joueurs soit bonne. Ils doivent mouiller leur maillot, c'est ce que les supporters d'Ostende veulent voir. Milovic incarne cela et s'intègre parfaitement dans l'ADN que nous voulons voir à l'avenir au KVO."