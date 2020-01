Antwerp - Anderlecht : Le résumé - Pro League - 21ème Journée - 27/12/2019 Alors que l’on prédisait un déplacement compliqué pour les mauves à l’Antwerp, invaincu à domicile, Anderlecht est l’une des deux équipes (l'autre, c'est le Standard) qui a pris un point au Bosuil. Si Anderlecht aligne le même onze que lors de la victoire contre Genk, Laszlo Boloni relance Steven Defour après plus de deux mois d’absence suite à des problèmes aux ischios, au mollet et enfin, au dos. De retour de suspension, Dieumerci Mbokani, reprend sa place en pointe avec la perspective d’un duel avec Vincent Kompany. Rapidement, les deux équipes se procurent des occasions. Sur une passe en retrait trop courte de Marco Kana, Hendrik Van Crombrugge s’est mis à dribbler suscitant la réaction de Lior Refaelov mais Kompany a dégagé l’envoi de l’Israélien alors que le gardien n’était pas encore revenu dans son but (7e). Anderlecht réplique par Nacer Chadli, qui a isolé Michel Vlap dont le tir d’un angle fermé a heurté Sinan Bolat (8e). Après un début prometteur, la rencontre s’est essentiellement concentrée au milieu du terrain. L’Antwerp essaye de joindre Mbokani avec de longs ballons et Anderlecht en profite pour partir en contre. Mais, en première mi-temps, les gardiens ne se sont pas sali les gants puisque les Anversois ont cadré deux tirs et les Mauves un seul. La seconde période repart sur la même base avec un lob optimiste de Kemar Roofe, qui avait vu Bolat trop avancé (49e). Le gardien anversois n’a pas été plus inquiété par un centre d’Elias Cobbaut, qui bénéficie d’un boulevard sur son flanc gauche (51e). L’Antwerp durci le jeu avec à la clé des cartes jaunes pour Weslay Hoedt (54e) et Mbokani (56e). Si l’attaquant congolais sème la panique en se déjouant du marquage de Kompany, il place le ballon à côté (67e). Anderlecht a eu sa chance aussi lorsque Jérémy Doku profite d’un excellent travail d’Albert Sambi Lokonga pour tester Bolat (69e). Cela continue à chauffer devant les gardiens. Mais Aurelio Buta n’arrive pas à battre Van Cronbrugge alors qu’il avait été bien servi par Didier Lamkel Zé (72e) et Bolat voit un envoi de Sambi Lokonga frapper la transversale (74e). Le gardien anderlechtois doit encore sortir deux ballons chauds de Buta : un tir (87e) et une reprise de la tête sur un corner (89e). L’Antwerp en a forcé 9 et Anderlecht aucun. Au classement, les Anversois comptent 39 points tout comme Charleroi, qui a atomisé Ostende 5-0 plus tôt en soirée, et La Gantoise victorieuse samedi au Standard (0-1), tous à dix longueurs du leader brugeois. Anderlecht se retrouve 9e avec 27 points, sept de moins que Malines, sixième, première place qualificative pour les playoffs 1.