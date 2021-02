Saint - Trond - Cercle Bruges : le résumé (3-0) - Pro League - 31/01/2021 Dans une rencontre importante dans la lutte pour le maintien, Saint-Trond a aisément pris la mesure du Cercle de Bruges 3-0, dimanche en clôture de la 23e journée de Jupiler Pro League. Au classement, cette victoire permet à Saint-Trond de faire une belle opération en dépassant Mouscron. Les Trudonnaires sont 14es avec 30 points, quatre de plus que Mouscron et huit de plus que le Cercle qui reste 17e et barragiste avec 22 unités. Waasland-Beveren est 18e et dernier (21).