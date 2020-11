Le Covid fait des dégâts : Baisse des revenus de 50% pour les clubs de Pro League !

Alors que l'épidémie de Covid continue de sévir un peu partout dans le monde et a poussé notre pays à prendre des mesures plus fortes, différents secteurs de l'économie sont touchés. Selon les derniers chiffres publiés, la Pro League, et le monde du football en général, sont eux aussi fortement impactés par la crise sanitaire.

C'est la Pro League, elle-même, qui l'a annoncé par le biais d'un communiqué. "Une comparaison des déclarations TVA des clubs de la Pro League de mars à septembre 2019 par rapport à la même période en 2020 montre une diminution des revenus de près de 50 %.

Cette diminution est due à la perte presque complète des revenus liés aux jours de match (en particulier le ticketing, l’hosdpitality et le catering), à la baisse des revenus liés au sponsoring et à la paralysie constatée sur le marché des transferts sortants" écrit-elle.

Et ce n'est malheureusement que le début. Les vraies répercussions économiques de la crise pourraient seulement être perceptibles dans quelques mois, à lire ce même communiqué : "Étant donné que 80 % de la baisse se situe entre juillet et septembre 2020, la perte globale pour les clubs de la Pro League au cours de la saison 2020-2021 sera probablement très lourde. La comparaison entre les périodes de mars à septembre 2019 et 2020 indique une perte globale de revenus de 275 millions €, soit près de 50 %, laquelle est en forte croissance pour la saison en cours."