Le Covid-19 continue de sévir au Sporting de Charleroi, Mehdi Bayat à son tour positif

Plus les heures tournent et plus les cas de Covid-19 se multiplient au Sporting de Charleroi. Des nouveaux tests ont été effectués ce matin. Mehdi Bayat est venu s’ajouter à la liste des "positifs". Il s'est placé en quarantaine avec effet immédiat.



Il y avait 21 cas de contamination - dont 10 joueurs et 6 membres du staff - ce mercredi au sein du club, mais ce chiffre continue d’augmenter. Si du côté des joueurs les symptômes sont mineurs, des membres du staff sont cloués au lit.



La direction est aussi impactée puisqu'en plus de l'Administrateur-délégué, Pierre-Yves Hendrickx est également touché.



Le report du match face au Beerschot est de plus en plus certain. La demande a été introduite ce mercredi dans la soirée. La Pro League doit la valider mais on imagine mal une autre issue vue la vague de contamination chez les Zèbres.