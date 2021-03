Le coup franc de Mercier, la patate d’Al-Tamari : deux bijoux en lucarne pour OHL face à l’Antwerp

Le coup franc de Mercier, la patate d’Al-Tamari : deux bijoux en lucarne pour OHL face à... OH Louvain a empêché l’Antwerp de prendre le large lundi soir en s’imposant 2-0 en clôture de la 28e journée de Pro League. OHL est même revenu à la 7e place du championnat à seulement 5 points des Anversois, 2es. Pour ramener les trois points, l’équipe de Marc Brys a véritablement donné un coup de massue à ses adversaires du soir juste avant la demi-heure de jeu grâce à deux bijoux de Xavier Mercier (25e) et Mousa Al-Tamari (29e). Le Français s’est chargé de dépoussiérer la lucarne d’Ortwin De Wolf pour ouvrir la marque d’un coup franc magistralement botté. Le Jordanien a choisi une autre manière de tromper le portier anversois en optant pour la frappe à distance quelques minutes plus tard. Le résultat a été le même. Balle en pleine lucarne et but pour les Louvanistes qui se seront véritablement régalés lundi soir.