Le coup de poker du Club Bruges… pour éviter un titre de Genk ?

Tout le monde est bien d’accord là-dessus : sur le gazon, le Club Brugeois a archi-dominé la saison de foot et mérite cent fois le titre de champion… même pour une compétition stoppée aux deux tiers. Sauf qu’en football, un match n’est jamais fini avant le coup de sifflet final… et se joue aussi – plus que jamais – dans la coulisse. Surtout en ces temps de coronavirus, où tous les contacts se nouent en mode virtuel. Et peut-être même opaque…

Or donc, tant que les 24 clubs de Pro-Ligue (23 depuis la faillite de Lokeren) n’entérinent pas les classements de la saison avortée (vote prévu vendredi, en Assemblée Générale), tout reste possible… en ce compris les marchandages de tous poils. D’où la grande nervosité de Bruges et de Bart Verhaeghe, ces derniers jours…

Saison… blanche ?

L’origine de ce stress brugeois de dernière minute, c’est… un simple mot dans l’Arrêté Ministériel, publié ce vendredi 8 mai, et formalisant les décisions, prises l’avant-veille, du Conseil National de Sécurité en matière de sport. Une décision pour " raison de force majeure ", que la Pro-Ligue attendait impatiemment pour voter l’inévitable arrêt du championnat… et le non-remboursement de la dernière tranche des droits de télévision.

Le fameux texte, signé par le Ministre de l’Intérieur Pieter De Crem, parle de compétitions sportives " annulées ", et non pas " interdites " jusque fin juillet. Cette nuance est fon-da-men-tale : la saison de foot menaçait d’être purement et simplement… gommée, au profit d’une " saison blanche ", c’est-à-dire sans champion, ni descendant ! Un scénario par exemple activé aux Pays-Bas… Mais pas en France.

Genk… champion !?

Et en cas de " saison blanche ", qui eût été champion et donc qualifié pour la prochaine Ligue des Champions ? On vous le donne en mille : le champion sortant, c’est-à-dire… Genk ! Oui, Genk, auteur d’une saison poussive et en passe de rater les Play-Offs 1 quand survint la crise du Covid. Tout ceci nous est confirmé à très bonne source…

Une source qui nous souffle aussi que le terme " saison annulée ", glissé dans l’Arrêté Ministériel, a été suggéré au CNS… par les lobbyistes de le Pro-Ligue, incarnés par le duo Mehdi Bayat-Peter Croonen, ci-devant Présidents de l’Union Belge et de la Pro-Ligue, mais aussi de Charleroi… et de Genk bien sûr ! L’éternel avantage d’être partout en même temps, l’inénarrable bienfait du cumul de casquettes si souvent dénoncé…

Ajoutons à cela que le Club Bruges n’est pas présent dans la Commission de la Pro-Ligue chargée de préparer les réformes à voter vendredi (format du championnat, droits télé, réforme de la D1B), et qui se réunit encore trois fois ces mardi, mercredi et jeudi… Vous aurez alors compris les raisons de l’offensive subite, déclenchée ce week-end par le Club Bruges, via ce mail envoyé à tous les clubs de Pro-Ligue (petits et grands) mais surtout… à plusieurs médias du Nord (très) influents !

Plaire aux petits

Ni une, ni deux, le camp brugeois tente ainsi de couper l’herbe sous le pied du groupe de travail Pro-Ligue, en exhumant son vieux rêve de championnat en aller-retour, sans play-offs. Mais avec passage à 18 clubs, officiellement pour parer aux effets de la crise sanitaire… mais surtout pour s’assurer les votes de Waasland-Beveren (descendant présumé), du Beerschot et d’OHL (candidats-montants privés de barrage retour). Et, à leur suite bien sûr, de… tous les petits clubs.

Reste à rallier les votes des autres grands clubs pour atteindre le quota des 80% imposés par un changement de format. C’est là qu’intervient l’enjeu des play-offs. Genk, Gand, Charleroi et Anderlecht n’en démordent pas : ils veulent coûte que coûte conserver les play-offs… et sont soutenus sur ce point par les chaînes télé. Le nouvel ayant- droit, Eleven, n’accepte de libérer 103 millions d’euros par an (et sur 5 ans) que si les Play-Offs sont conservés…

Ce lundi matin, la Pro-Ligue a donc enregistré deux demandes d’ajouts pour l’ordre du jour de son AG de vendredi. D’abord celle de Bruges, sur cette D1A à 18 et sans play-offs. Puis celle de… Genk (décidément), mandaté par Gand, Charleroi et Anderlecht, pour le maintien de Play-Offs.

Des play-offs par quatre ?

Vendredi, on se dirige donc vers l’adoption d’un nouveau format d’élite à 18 clubs et avec play-offs… pour un an, le temps de digérer ce satané Covid-19. Des play-offs qui se joueraient à quatre équipes chaque fois : d’un part des Play-Offs 1 entre les quatre premiers pour désigner le champion et trois Européens, et d’autre part des Play-Off 2 pour attribuer le 3e ticket Europaligue.

À 18 clubs pour satisfaire Bruges et les petits… dans un premier temps, puisqu’on reviendrait à 16 clubs dans douze mois. Ce qui promettrait une saison palpitante avec… 3 descendants, seul moyen pour revenir à 16 dans un an (sauf cas de faillite ou refus de licence).

Et surtout avec Play-Offs pour contenter le cartel Genk-Gand-Charleroi-Anderlecht. Qui, en cas de refus brugeois, activerait le scénario de la fameuse " saison blanche " à laquelle réfère l’Arrêté De Crem… et qui profiterait donc à Genk, sacré champion. Vous avez tout compris ? Vous avez bien du mérite.

Bienvenue chez Machiavel, Tartuffe et Mazarin réunis. Le foot belge est bien devenu un savant alliage de Stratego et de poker menteur. Où l’on marchande davantage en coulisses qu’on ne court sur un pré vert…