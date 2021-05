Le coup de gueule du capitaine Sambi : "On s’est vu trop beau au début des play-offs"

Albert Sambi Lokonga est un garçon posé, doublé d’un joueur ambitieux. Le capitaine anderlechtois n’a pas l’habitude des déclarations tapageuses. Ce mélange donne d’autant plus de force à son discours. Le jeune médian n’a pas apprécié l’attitude des Mauves ces dernières semaines. Il ne s’est pas privé pour le dire.



Une fin de phase régulière canon (4 victoires et un top 4 arraché de haute lutte) avait fait naître des ambitions du côté de Saint Guidon. Anderlecht a abordé ce mini-championnat avec un moral gonflé à bloc et un bilan très flatteur face à ses concurrents (15/18). Avec deux partages, le début des "champions play-offs" n’a pas répondu à l’attente.



Pour Sambi Lokonga la raison est simple. "Tout commence à l’entraînement. Cela fait plus de deux semaines qu’on ne s’entraîne plus comme il le faut, alors que c’était notre force auparavant. On s’est vus trop beaux en commençant les play-offs”, assène-t-il dans la DH. "On a fait trop d’erreurs qu’on a payées cash. Il y avait beaucoup de déchets dans notre jeu."



Une analyse que partage son coach, Vincent Kompany. "Sur les plans du professionnalisme, de l’intensité et de l’envie, je n’ai rien à reprocher à mes joueurs". Même si "en termes de concentration, il y a eu une chute, que ce soit à l’entraînement ou en match. Cela a une répercussion sur le terrain", détaille le T1 en conférence de presse, propos relayés par les journaux du groupe Rossel.



Les rêves de titre semblent loin (le Club est à 8 points), il faut donc penser à la deuxième place. Et dans cette optique la double confrontation avec Genk, qui surfe sur la vague de sa victoire en Coupe, s’annonce primordiale.