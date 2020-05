Le CNS devrait décréter l'arrêt du championnat de Belgique de football

Voici ce que le Conseil national de sécurité devrait annoncer. Le CNS aurait tranché : il n’y aurait pas de compétition sportive en Belgique jusqu’au 31 juillet. Conséquence directe : le championnat de football ne pourrait pas reprendre. La Pro League 2019-2020, à l’arrêt depuis la mi-mars, se terminerait donc pour raisons sanitaires.



L’Assemblée générale de la Pro League avait repoussé à plusieurs reprises sa décision dans l’attente d’un positionnement clair des autorités.



Une fois cette situation clarifiée, le monde du football va pouvoir se tourner sur les conséquences sportives de cette fin prématurée.



Le FC Bruges sera-t-il désigné champion, qui seront les bénéficiaires des tickets européens, quid des promotion et relégation, etc. ? Le sort de la finale de la Coupe de Belgique (programmée le 2 août ?) doit encore être tranché. Tous ces dossiers seront évoquées lors de l'AG du 15 mai.



La reprise des entraînements collectifs serait autorisée dès le 15 juin, de quoi préparer sereinement la saison prochaine. Le retour dans les stades auraient lui lieu en août.



Après les Pays-Bas et la France, la Belgique est le troisième pays européen à définitivement arrêter sa saison alors que l’Allemagne devrait officialiser (aujourd’hui ?) la reprise du sien et que l’Angleterre, l’Espagne et l’Italie envisagent aussi sérieusement la reprise.