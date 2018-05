Le Club rend hommage à la ville de Bruges avec son 2e maillot

Le Club Bruges qui célébrait son titre de Champion de Belgique de football sur la Grand-Place de Bruges lundi, a présenté ses maillots pour la saison prochaine sur son site. Le maillot dans les matchs en déplacement se distingue de la tenue traditionnelle, puisqu'il est composé de bandes horizontales rouge et blanc avec de fines bandes bleues entre elles et au niveau du col et des bras.

Le maillot est, selon le nouveau champion, une "ode à la ville de Bruges, dans laquelle le club a été créé il est presque 127 ans".

Le blanc, le rouge et le bleu correspondent aux couleurs de la ville et du drapeau de Bruges. Au dos des maillots aux cols en V, le lion flamand, symbole de la ville de Bruges, apparaît en relief. Le lion se retrouve également sous le logo du club à l'avant du maillot. Le short est bleu, les chaussettes sont bleues, blanches et rouges avec l'inscription 1891 en dessous de la bande rouge.

Le maillot à domicile est classique, avec ses traditionnelles bandes verticales bleues et noires. Seul changement notoire sur ce maillot, l'apparition d'un col noir.

Les maillots seront disponibles au magasin du stade Jan Breydel dès le 30 juin ou sur www.clubshop.be.