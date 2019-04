Le Club rebondit face à Anderlecht et maintient l'espoir

Bruges a décroché un succès important contre le Sporting en clôture de la sixième journée de Pro League (1-0). Un but, celui de Wesley, a permis aux Blauw en Zwart de renouer avec la victoire après deux mauvais résultats.



Relégué à 9 points de Genk au coup d’envoi, le FCB est sous pression. Les Brugeois pressent et jouent haut. Sans se créer d’occasion franches. Anderlecht peine à conserver le ballon. Si l’engagement est bien présent dans ce Topper, il y a trop d’imprécisions des deux côtés.



Le Sporting réclame une faute de main de Mata dans le rectangle et affiche du répondant dans le jeu. Les " Blauw en Zwart " se montrent les plus offensifs et règlent progressivement la mire via Schrijvers (30e et 38e) et Vanaken, qui a officiellement reçu son Soulier d'or avant la rencontre, (36e et 45e). Wesley, parti dans le dos de Kara, pense débloquer le marquoir. Son enthousiasme est rapidement douché par le VAR qui signale une position hors-jeu du Brésilien et annule son but (45e).



Najar, touché au genou, ne remonte pas sur la pelouse. Bruges cherche la solution mais doit se contenter des frappes à distance : Schrijvers à la 50e et Rits à la 58e. La " faute " aussi à des Mauves qui font bloc défensivement.

Trebel alerte Horvath d’un tir puissant (70e) et lance cinq minutes plus animées. Dans un angle fermé, Vormer décoche un envoi que Didillon détourne (73e). Le gardien français s’illustre encore dans la foulée sur un essai fulgurant de Rits. Un bel arrêt mais un arrêt inutile puisque Wesley est le plus prompt au rebond (74e, 1-0). Cette fois le but - le 13e du Brésilien - est validé et délivre le Stade Jan Breydel.



Au classement, le Club (41 pts) pointe à six points du leader genkois (47 pts). Anderlecht poursuit son triste parcours en Play-Offs 1 avec une seule unité au compteur.