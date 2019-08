Le Club offre un festival offensif à ses fans face à Saint Trond

Le FC Bruges a soigné le spectacle pour son premier match de la saison au Stade Jan Breydel, en ouverture de la deuxième journée de Pro League. Six goals, cinq buteurs différents, des transferts en vue, il faudra compter avec ce Club-là dans la course au titre (6-0).



Les Blauw en Zwart ont laissé une belle impression le week-end dernier au Freethiel (1-3), ils ont confirmé à domicile. David Okereke aussi. Le Nigérian a marqué deux fois en 20 minutes et a lancé Bruges sur la voie d’un deuxième succès en deux matches. Un premier but de renard, un deuxième après une superbe ouverture de Simon Deli, l’ancien attaquant de La Spezia a du talent et s’est vite intégré au système Clement. A ce rythme-là, il va rapidement être adopté par le public brugeois.



Le Club a clairement pris l’ascendant et n’est pas décidé à se relâcher. Hans Vanaken (38e) et Percy Tau (43e), pour sa première apparition, font grimper l’addition à 4-0 avant la pause. Daniel Schmidt, le nouveau gardien américano-japonais du STVV, se rappellera certainement de ses débuts en Pro League.



Le break est fait. La concentration brugeoise est logiquement un peu moins forte. Ethan Horvath doit s’interposer devant Elton Acolatse (49e) et Alexandre De Bruyn (54e). Le FCB peut se contenter de gérer mais continue de maîtriser son sujet. Vanaken et Tau se font des politesses et oublient de marquer (63e). Emmanuel Dennis fait moins de sentiment une dizaine de minutes plus tard et conclut un nouveau joli mouvement collectif (71e). Les remplaçants s’invitent à la fête. Sorti du banc, Siebe Schrijvers actionne aussi le marquoir d’un plat du pied assuré (83e). Seul ombre à l’idyllique tableau brugeois, l'exclusion logique de Loïs Openda pour une semelle (89e).



Avec cette deuxième victoire, les Brugeois continuent leur sans-faute en championnat. Saint Trond enchaîne, lui, un deuxième revers et n’a encore inscrit le moindre but en 180 minutes.