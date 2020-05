Le Club N.1 incontesté :"Les autres doivent travailler sinon Bruges va prendre beaucoup d'avance"

Le championnat est à l’arrêt depuis le 15 mars et la Pro League ne devrait pas reprendre même si la décision finale doit encore être entérinée. L’enseignement principal des 29 journées disputées, c’est la domination sans partage du FC Bruges. Les journalistes et consultants de "La Mini Tribune" passent le Club au crible.



Avec 15 points d’avance après 29 rencontres, le FCB s’est baladé et a vécu une saison "tranquille", presque "trop tranquille". "Ils avaient un noyau plus fort que tous les autres clubs", tranche Nordin Jbari. "Il avait beaucoup de joueurs offensifs et beaucoup de joueurs rapides. Et ça dans le championnat de Belgique, ça fait toujours mal".



"Ils ont gardé la base de l’équipe et ils ont apporté encore beaucoup plus de qualité. Et ils ont finalement trouvé un gardien. Pas simplement un gardien, le meilleur gardien depuis 10 ans en Belgique. Mignolet était le plus grand transfert", ajoute Hein Vanhaezebrouck. Les patrons, Vormer et Vanaken, ont assuré la continuité et leur rôle.



L’autre bon choix de la direction brugeoise, c’est celui du coach : Philippe Clement, débauché à Genk. "Il est rentré à la maison, dans un club qu’il connaît très bien et ça a bien fonctionné dès le début", souligne HVH. "Réaliser une saison pareille, sans véritable N.9, il n’y a que Clement qui pouvait réussir cela", complète Philppe Albert.



Le T1 a confirmé à Bruges mais aussi en Ligue des Champions. "Oser jouer crânement sa chance, son jeu à Madrid et à Paris, chapeau", insiste Rodrigo Beenkens.