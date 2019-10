Le Club, inoffensif en première mi-temps, résiste au Standard et le maintient à distance

Le choc de la douzième journée entre le FC Bruges et le Standard s’est soldé par un partage (1-1). Les Brugeois, transparents offensivement pendant 45 minutes, ont su se ressaisir pour conserver leur brevet d’invincibilité. David Okereke a répondu au but d’ouverture de Samuel Bastien.



Michel Preud’homme a visiblement repéré une faille dans la ligne arrière brugeoise. Maxime Lestienne est chargé de l’exploiter. Décalé sur la droite, l’ailier insiste dans la diagonale et trouve l’espace dans le dos des centraux. Simon Mignolet comble la brèche une première fois devant Selim Amallah (4e), il ne peut rien face à Samuel Bastien dans la minute qui suit (5e). Le médian efface Clinton Mata d’un grand pont et fixe le N.2 des Diables (0-1).



Le Standard est aux commandes et laisse l’initiative à des Brugeois peu inspirés, presque amorphes. Le Club a le ballon (69% possession à la pause) mais n’en fait pas grand-chose à l’image de ce tir dévissé de Hans Vanaken (21e). Mata, blessé, doit céder sa place à Odilon Koussounou (30e). Les Liégeois mettent le pied et de l’intensité dans les duels. Juste avant la mi-temps, Obbi Oularé manque le cadre de peu (45e).



Bruges n’y est pas et Philippe Clement opère – déjà – ses deux derniers changements au repos. Audacieux mais risqué. Eder Balanta et Mbaye Diagne doivent insuffler un vent nouveau au Club. Et l’effet est quasi immédiat ! Le médian colombien trouve Ruud Vormer dans le rectangle, la remise du capitaine arrive dans les pieds de David Okereke qui rétablit la parité (47e).



Les Blauw en Zwart sont de retour. La pression change de camp. Arnaud Bodart doit se détendre pour écarter un tir de Diagne (62e). Zinho Vanheusden devance Diagne (64e). Vanaken est à l’affût sur un ballon repoussé par Bodart, un but rapidement et justement annulé par le VAR (72e). Seul un tir de Paul-José Mpoku s’immisce dans la domination brugeoise (70e).



La fin de match est tendue et… pauvre en occasion, à l’exception d’une frappe hors cadre de Felipe Avenatti (86e). Okereke voit son envoi dévié… par Diagne (90e+1).



Pour la troisième fois de la saison, le Club est accroché à domicile en championnat. Au classement, c’est le statu quo. Bruges est toujours solide leader avec trois points de plus et un match de moins que son adversaire du jour.