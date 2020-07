Le Club de Bruges vainqueur face au LOSC à une semaine de la Coupe

Le Club de Bruges a réussi sa répétition générale avant de disputer la Coupe de Belgique face à l'Antwerp samedi prochain. Les Blauw en Zwart se sont en effet imposés 2-0 face à Lille en amical ce samedi après-midi.

Pour battre le LOSC, les Brugeois ont pu compter sur les très beaux buts de Mats Rits (11e) et Siebe Schrijvers (78e).

Philippe Clement a aligné son meilleur onze possible, laissant Clinton Mata, Simon Deli et Krépin Diatta au repos. Le duo d'attaque était composé de David Okereke et Youssouph Badji, qui est le meilleur buteur de la campagne de préparation des champions de Belgique avec quatre buts.

Avant ce match, les Blauw en Zwart avaient partagé 1-1 contre le Beerschot, gagne contre Malines (6-0) et Deinze (1-0) et perdu contre Gand (2-3).

Le premier match de championnat est lui prévu le 8 août au stade Jan Breydel contre le Sporting de Charleroi.