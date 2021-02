Le Club de Bruges sera d’attaque face à Kiev malgré le Covid : "On va voir un Club offensif"

Veille de match plutôt compliqué pour le Club de Bruges avant le seizième de finale retour d’Europa League face au Dynamo Kiev. Les Blauw en Zwart sont toujours touchés par les cas de coronavirus. Testés positifs, Simon Mignolet et Charles De Ketelaere devraient s’ajouter à la liste des indisponibles (ils attendent le résultat d’un dernier test) qui comprend déjà Philippe Clement et quatre joueurs : Matej Mitrovic, Hans Vanaken, Noa Lang et Stefano Denswil. "C'est un véritable coup dur, car ce sont deux joueurs importants", a admis l'entraîneur intérimaire Rik De Mil.

Pour le capitaine des Blauw en Zwart Ruud Vormer, ces absences ne doivent pas être une excuse : le Club doit se battre pour la victoire. Et pas question de spéculer sur un 0-0. "On veut vraiment mettre des buts à domicile. On va jouer offensivement comme on le fait toujours. On ne va pas défendre pour viser le 0-0. Je pense qu’on va voir un club offensif jeudi", a-t-il affirmé mercredi.

Le Néerlandais veut que le club soit encore en lice "sur les trois fronts" mais ne verrait pas une élimination comme une catastrophe.

"Ce ne serait pas un échec. N’oublions pas les cas de covid. De toute façon, on ne pense pas à l’élimination à ce stade. On va essayer de passer et on verra ensuite. On ne se met pas de pression supplémentaire. On va jouer comme on sait le faire… comme on a toujours fait."