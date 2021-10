Le Club de Bruges se tire d’affaire à Saint-Trond grâce au retour du 'boss' Dost

Saint-Trond - FC Bruges : Le résumé - Pro League - 13e journée - 30/10/2021 Quatre but en l'espace de quatre jours. Bas Dost a repris du poil de la bête cette semaine avec le Club de Bruges. Après avoir planté un doublé en Coupe de Belgique face à Deinze mercredi, l'attaquant néerlandais s'est offert un nouveau doublé samedi soir pour offrir la victoire 1-2 aux Blauw en Zwart face à Malines. Privé de sa place de titulaire depuis la deuxième journée de championnat, le Néerlandais n'avait marqué qu'une fois cette saison. Face à Eupen lors de la première journée de Pro League. Un come-back bienvenu pour des Brugeois, moins impériaux que d'habitude sur le pelouse du Stayen. Après le but éclair de Dost - bien servi par Noa Lang dès les premiers instants du match (1') - les Trudonnaires sont parvenus à recoller au score via Robert Bauer (24'). Les Blauw en Zwart ont eu le mérite de ne pas paniquer et ont repris l'avantage au retour des vestiaires. Buteur du pied en première période, Dost a cette fois-ci repris le ballon de la tête - sa spécialité - pour replacer les siens aux commandes (49e). Grâce à ce succès Bruges reprend provisoirement la tête du championnat avec 26 points. Un de plus que l'Union, en position de repasser devant avant le match de dimanche contre La Gantoise.