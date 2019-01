Le Club de Bruges sans Mitrovic pour les deux prochains mois

Le Club de Bruges devra se passer de son défenseur Matej Mitrovic pour les deux prochains mois. Le Croate se ressentait toujours d'une douleur à la cheville suite à la rencontre à Lokeren le 27 décembre. Les derniers examens médicaux ont diagnostiqué une fissure au niveau de la cheville.

"Des examens plus approfondis ont été effectués en collaboration avec l'hôpital Aspetar et le docteur Pieter D'Hooghe, et ont dévoilé une fissure au niveau de la cheville", pouvait-on lire sur le site des Gazelles.

Mitrovic a donc quitté le stage des Brugeois, qui se déroule à Doha, afin d'entamer sa revalidation en Belgique. Le défenseur de 25 ans, 14 rencontres au compteur cette saison, espère être opérationnel pour le début des playoffs.

International croate à douze reprises, il a rejoint la Venise du Nord en janvier 2018, prêté par Besiktas, avant de s'engager définitivement avec les Blauw en Zwart cet été. Mitrovic est sous contrat jusqu'en juin 2022 au Jan Breydel.