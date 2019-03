Le Club de Bruges s'impose 8-2 contre Viareggio

Les Espoirs du Club Bruges se sont imposés 8-2 contre la Primavera de Viareggio (mi-temps: 3-0), mercredi sur le terrain synthétique du Stadio Cavanis de Capezzano, à l'occasion de la 2e rencontre du Groupe 3 de la 71e Viareggio Cup.

Les buts belges ont été inscrits par de Cuyper (23e), de Wolf (41e), Shala (45e), Appiah (46e et 64), Baeten (77e et 88) et Ngonge (90e). L'équipe entraînée par Rik De Mil est deuxième au classement avec trois points et défiera les Italiens de Ternana vendredi (15h) pour ponctuer sa phase de groupe.

Dans le même temps, Bologne, vainqueur de Bruges en lever de rideau lundi (1-0), a fait un grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale en battant Ternana 3-2.

Les dix vainqueurs de groupes et les six meilleurs deuxièmes accèdent aux huitièmes de finale.

C'est la troisième année consécutive que Bruges, demi-finaliste en 2017, participe au prestigieux tournoi italien. Il n'avait pas survécu à la phase de poules en 2018.

Anderlecht est le seul club belge figurant au palmarès, depuis sa victoire de 2013.