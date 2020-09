Le Club de Bruges remporte un derby contre le Cercle marqué par l'hommage à Van Damme

Le Club de Bruges s’est fait peur, mais le Club de Bruges a remporté le derby contre le Cercle grâce à sa victoire 2-1 ce dimanche dans un match marqué par l’hommage à Miguel Van Damme, qui lutte contre une leucémie. Le gardien du Cercle a annoncé samedi qu’il était victime d’une rechute de sa leucémie et que plus aucun traitement n’était efficace. Présent sur le terrain avec sa compagne, Miguel Van Damme a été longuement applaudi par le public du Jan Breydel.

Tout avait bien commencé pour les hommes de Philippe Clément. En ouvrant la marque en premier via Diatta à la 23e, le Club pensait avoir fait le plus dur dans cette rencontre.

Mais le Cercle n’est plus un oiseau pour le chat cette saison. Et à la 46e, Musaba a ramené les deux équipes à égalité. Avec ce but, tout est à refaire pour le Club qui va finalement s’en sortir moins de 20 minutes plus tard. Cette fois, c’est Deli qui en profite pour alimenter son compteur but.

Avec cette victoire, la 5e de la saison, le Club se replace à la seconde place au classement général. Le Cercle est 8e. Sur le coup de 20h45, Charleroi tentera de continuer sur son incroyable lancée à l’occasion de la réception de Mouscron, lanterne rouge. Les Zèbres sont en tête avec un bilan immaculé de 18 points sur 18.