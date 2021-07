Le Club de Bruges ponctue sa préparation avec une victoire 3-0 contre le Lierse

Au lendemain de sa victoire 3-2 contre le Racing Genk en Supercoupe, le champion de Belgique en titre, le Club de Bruges, a bouclé sa préparation avec un dernier match amical à Westkapelle, son centre d'entraînement. Les Blauw en Zwart évoluaient sans les titulaires de la veille, permettant aux remplaçants ou aux joueurs entrés en cours de match d'engranger du temps de jeu. Le match s'est déroulé à huis clos et a vu la victoire 3-0 des joueurs brugeois face au Lierse, pensionnaire de D1B.

►►► À lire aussi : 5 minutes de folie en début de 2e mi-temps permettent à Bruges de remporter la Supercoupe face à Genk

Dès la septième minute, le Vénézuélien de 19 ans Daniel Pérez marquait le but d'ouverture, son quatrième lors des matches de préparation, avant que Cisse Sandra et Youssouph Badji ne donnent au score son allure finale en faisant trembler les filets en fin de match (80e et 84e).

La semaine prochaine, le Club de Bruges entamera la nouvelle saison avec un match à domicile contre Eupen.