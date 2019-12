Le Club de Bruges finit son année en beauté avec une victoire 4-0 contre Zulte Waregem

Le Club de Bruges a conclu son année 2019 en beauté grâce à sa victoire à domicile face à Zulte Waregem (4-0) ce jeudi dans le cadre de la 21ème journée de Pro League, la dernière avant la trêve hivernale.

Les Blauw & Zwart reprendront la compétition le 19 janvier prochain sur la pelouse d'Anderlecht, et ce sans leur arrière droit Clinton Mata, qui a écopé d'un cinquième carton jaune synonyme de suspension.

Quatre jours après son partage face à La Gantoise, le Club de Bruges a repris - sous la drache - sa marche en avant triomphante de ces dernières semaines et compte provisoirement la bagatelle de onze points d'avance sur l'Antwerp, qui recevra Anderlecht vendredi.

Zulte Waregem, qui a accumulé les erreurs en défense, lâche de son côté un peu de lest dans la course aux play-offs I et est désormais septième, à égalité avec Genk, et à trois longueurs de Malines, sixième.

Krepin Diatta, parfaitement isolé par Siebe Schrijvers, a inscrit le premier but de la rencontre à la demi-heure (31' 1-0). David Okereke, qui venait de remplacer Emmanuel Dennis et qui n'avait plus marqué depuis le 2 novembre dernier, a doublé la mise à l'heure de jeu (61' 2-0) avant de s'offrir un doublé en l'espace de deux minutes (63' 3-0).

Ruud Vormer, qui n'avait pas encore inscrit de but en championnat cette saison, s'est offert le quatrième et dernier but de la soirée dans les arrêts de jeu (92' 4-0).

Les deux équipes se retrouveront encore - au moins - deux fois cette saison, puisqu'elles se disputeront une place en finale de la Coupe de Belgique après la trêve hivernale.