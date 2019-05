Le Club de Bruges et Ivan Leko se séparent

Ce n’est pas une surprise mais juste une confirmation. Ivan Leko n’est plus l’entraîneur du FC Bruges. Les deux parties ont décidé, d'un commun accord, de ne pas prolonger leur collaboration.

Arrivé en 2017 à Bruges, il a décroché le titre national avec les « Blauw en Zwart » dès sa première saison à la tête de l’équipe. Les Brugeois ont terminé cette année deuxième dans le sillage de Genk. Ces derniers mois, sa situation s’était compliquée suite, notamment, à son inculpation dans le cadre du footgate. Son contrat avec la direction du Club s'achevait à l'issue de cette saison.

Ivan Leko, ancien joueur de la maison brugeoise (2005-2008), a remercié ses dirigeants de lui avoir donné sa chance. « En tant que jeune coach, et relativement peu expérimenté, pouvoir être à la tête de Bruges fut un privilège », a confié le Croate dans un communiqué transmis par son club lundi et qui avait effectué ses débuts comme entraîneur à OH Louvain et Saint-Trond avec qui il avait atteint la finale des playoffs II avant de rejoindre Bruges durant l'été 2017. « Le sentiment qui prévaut est tout d'abord une grande fierté. Fier de ce que nous avons pu réaliser avec les joueurs, le staff, les supporters et la direction lors de ces deux dernières années. »

« Lorsque nous avions choisi Ivan Leko pour prendre la succession de Michel Preud'homme, cela a surpris beaucoup de monde », se souvient Bart Verhaeghe, le président du Club de Bruges. « Mais nous étions convaincus de ses capacités et il ne nous a pas déçu. Cela fait la 5e année de suite que nous finissons dans le top-2, c'est une preuve de stabilité. »

Le coach croate quitte la Venise du Nord avec son staff. Les contrats de Rudy Cossey (T2), d’Edward Still (T3 et vidéo-analyste) et de Tomislav Rogic (entraîneur des gardiens) ne sont effectivement pas prolongés.

Le nom du successeur de Leko n'est pas encore connu. Cela pourrait être Philippe Clément qui vient d'être sacré champion avec Genk.