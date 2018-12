Le Club de Bruges condamne les chants antisémites honteux de ses supporters

Le 28 août dernier après le duel face à Anderlecht, un groupe de supporters du FC Bruges a entonné des chants antisémites. "Nos parents brûlaient des juifs", ont notamment repris en cœur plusieurs dizaines de personnes vêtues du maillot et d'écharpes des Blauw en Zwart. Une vidéo amateur qui témoigne de ces chants horribles a fait surface ces dernières heures et poussé le FC Bruges à réagir via un communiqué.

"Aujourd'hui, une vidéo en ligne datant du 26 août 2018 a été publiée. On peut y entendre des chants antisémites repris par un petit groupe de personnes présentes lors de Bruges - Anderlecht. Au lendemain de cette rencontre, le Club a été averti de ces chants immondes par plusieurs de ses supporters et stewards. Le Club Bruges a déjà identifié une bonne partie des personnes qui ont entonné ces chants et leur a interdit l'accès au stade."

"Le Club de Bruges condamne fermement ce type de comportement et souhaite à nouveau se dissocier de ces événements. Ceux-ci n'ont pas leur place dans un club comme le notre", ont conclu les Blauw en Zwart dans leur communiqué.