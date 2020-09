Le Club de Bruges bat Waasland-Beveren et fait la bonne opération au classement

Les Brugeois retrouvent le moral petit à petit - © BRUNO FAHY - BELGA

Club de Bruges - Waasland Beveren : le résumé - Pro League - J5 - 13/09/2020 Le Club de Bruges a remporté la rencontre l’opposant à Waasland-Beveren 4-1 à domicile ce samedi soir. En première mi-temps, Vanaken a inscrit un doublé. Entre son premier (sur penalty) et son deuxième but, Daan Heymans a égalisé pour les Waaslandiens. Mais à la suite de ça, les Brugeois ont passé la vitesse supérieure pour finalement inscrire deux nouvelles réalisations, par David Okereke et Michael Krmencik (son premier but brugeois). Une victoire convaincante qui fait du bien au moral du champion en titre et qui lui permet de remonter au classement provisoire, tout ça devant une partie de son public! Une bonne soirée pour le club !