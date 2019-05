Le Club de Bruges assure l'essentiel à Gand, l'arbitrage décisif

Le Club de Bruges assure l'essentiel à Gand, trois buts annulés - © BRUNO FAHY - BELGA

La Gantoise - Club de Bruges : Le résumé - Football - Pro League - PO1 J7 - 05/05/2019 Le Club de Bruges a assuré l’essentiel en s’imposant 0-1 à La Gantoise ce dimanche en clôture de la septième journée de Playoffs 1 et reste à six points (cinq points et demi) du leader, Genk. Mats Rits a ouvert le score sur un assist jusqu’au-boutiste de Ruud Vormer. Gand a ensuite cru égaliser à l’heure de jeu mais le but d’Odidja a été annulé, le var estimant une position de hors-jeu. Un quart d’heure plus tard, au tour des Brugeois d’être rattrapés par le VAR, qui a annulé le but de Vanaken. Egalement pour une position de hors-jeu. Le match s'est tendu et le football est passé un peu à l’arrière-plan. Un troisième but est ensuite annulé pour hors-jeu, à la suite d’un coup-franc. Bruges assure donc sa victoire dans un drôle de climat, Gand a été méritant ce dimanche soir mais n’est pas parvenu à inscrire un but valide. Le Club brugeois est deuxième avec 44 points, à six points de Genk avant le choc entre les deux équipes. La Gantoise est sixième avec 26 points, désormais à quatre unités d’Anderlecht.