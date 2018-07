Le Club de Bruges assomme Eupen, deux penalties accordés par le Var

Le Club de Bruges a parfaitement débuté sa saison à domicile face à Eupen (5-2), au Jan Breydelstadion.

Les joueurs d’Ivan Leko, disposés en 3-4-1-2, mettent beaucoup de rythme en début de match et pressent très haut sur le terrain. Tomecak et Danjuma, les deux latéraux brugeois, profitent des espaces sur les côtés pour ajuster des centres vers leurs attaquants. Dès la sixième minute, la domination de Bruges est concrétisée par l’ouverture du score de Wesley. Le centre de Danjuma arrive jusque Tomecak dont la remise trouve Vossen au point de penalty. La volée du centre-avant du Club est repoussée par Van Crombrugge, mais Wesley qui a bien suivi le rebond ne laisse aucune chance au gardien d’Eupen,1-0.

Les Blauw en Zwart continuent d’insister sur les ailes en multipliant les centres. Danjuma, très remuant sur son flanc gauche en ce début de match, dépose à la douzième minute un ballon sur la tête de Vanaken mais Van Crombrugge détourne en corner au prix d’une belle parade. Les assauts brugeois s’intensifient devant les cages d’Eupen et, à la 24ème minute, M. Verboomen, l’arbitre de la rencontre, fait appel à la vidéo suite à un cafouillage dans la surface des Pandas. Après avoir visionné les images, l’arbitre désigne le point de penalty, Poulain ayant déstabiliser un attaquant brugeois. Jelle Vossen se charge de convertir la sentence, 2-0.

A l’engagement, le Club de Bruges enfonce le clou en inscrivant un troisième but de toute beauté. Welsey combine aux abords de la surface avec Vanaken qui fait sauter le ballon au-dessus de la défense jusqu’à Welsey qui a le loisir de lober Van Crombrugge et de pousser le ballon au fond pour son doublé, 3-0 (25ème). La première mi-temps se termine sur un rythme moins élevé, les Brugeois se contentant de faire tourner le ballon.

La deuxième période commence le début de la première, Bruges attaque et marque d’entrée (52ème minute) par l’intermédiaire de Vossen, très en verve cette après-midi, suite à un bon centre de Danjuma (encore lui). Le buteur du Club aurait même pu s’offrir un triplé s’il n’avait pas perdu son duel face à Van Crombrugge un peu après l’heure de jeu.

L’addition s’annonce salée pour la bande à Makélélé, tant Eupen parait assommé. Néanmoins, un manque de concentration des coéquipiers de Vormer permet à Schauerte d’ajuster un centre qui trouve Ocansey dont l’astucieuse déviation finit au fond des filets de Letica pour le 4-1 (69ème). L’honneur est donc sauf pour les Pandas. Tandis qu’on pensait se diriger vers une fin de match maîtrisée par les blauw en zwart, M. Verboomen fait appel à la vidéo pour la deuxième fois de l’après-midi, suite à un duel entre Ocansey et Mitrovic qui a laissé traîner le pied dans la surface. Penalty logique que transforme Luis Garcia portant le score à 4-2 (73ème), redonnant quelques espoirs aux Pandas mais ceux-ci seront de courte durée. En effet, Mulumba, le défenseur central des Pandas, est sanctionné pour un tirage de maillot dans ses seize mètres. Carton rouge (2ème jaune) et troisième penalty du match. Vossen ne tremble pas et inscrit un triplé via le poteau (5-2, 89ème).

Le club de Bruges rentre parfaitement dans son championnat en écrasant Eupen (5-2), malgré le manque de concentration en fin de match. Les Brugeois ont été impressionnants offensivement face à des Pandas fébriles et trop rapidement dépassés. A noter que M. Verboomen a utilisé par deux fois l’assistance vidéo pour désigner à chaque fois le point de penalty.