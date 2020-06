Le Club de Bruges a écoulé tous ses abonnements "plus vite que jamais"

Le Stade Jan Breydel affichera complet la saison prochaine. Alors que le championnat ne débutera que début août et plus que probablement à huis clos, le FC Bruges a vendu ses 24.000 abonnements.



Pour l’occasion, le FCB a publié une vidéo qui retrace les grandes heures de l’histoire "Blauw en Zwart" : les différents stades, les grands noms, les titres et les années dans l’ombre.



"Un Stade Jan Breydel sold out dans une période plus incertaine que jamais mais plus vite que jamais, c'est assez unique en Europe", se félicite le Club.



L’enceinte des champions de Belgique peut accueillir un peu plus de 29.000 personnes, mai le FCB se limite à 24.000 abonnements.