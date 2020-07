Le Club Bruges marque six fois contre Malines, dans deux rencontres d'une heure

Le Club Bruges a battu le KV Malines à deux reprises (4-0 et 2-0), samedi, en préparation à la nouvelle saison. Les deux clubs se sont affrontés dans deux matchs de 60 minutes.

Dans le premier match, Okereke (18e), Badji (35e), Diatta (45e) et encore Okereke (54e) ont offert un large succès aux Brugeois.

Le second match est resté plus longtemps en équilibre. Openda (45e) et Vanaken (50e, sur penalty) ont marqué les buts blauw-zwart.

L’Antwerp a lui partagé 2-2 contre l’Excelsior Rotterdam. De Laet et Benson ont inscrit les buts anversois.