Le Club Bruges débutera début mai la construction d'un nouveau complexe d'entraînement

Les travaux du nouveau centre d'entraînement du Club Bruges commenceront début mai à Westkapelle, ont annoncé les blauw-zwart vendredi sur leur site.

Bruges avait annoncé fin 2016 la construction d'un nouveau centre d'entraînement. L'espoir était de commencer le chantier en juillet 2017. Finalement, les travaux débuteront début mai 2018. Si le planning est respecté, les Brugeois pourront effectuer la préparation de la saison 2019-2020 à Westkapelle.

"Plus de 110 membres du Club, y compris l'équipe première et les espoirs, y trouveront leur nouvelle 'maison'", a indiqué le Club. "Avec notamment un terrain synthétique indoor, des espaces bureau et une piscine, le complexe d'entrainement sera le levier de la croissance des blauw-zwart."

Le terrain comprendra également quatre terrains d'entraînement, trois hybrides et un terrain naturel.