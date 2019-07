Le Club Bruges corrigé par l'AZ, le Standard partage face à Oleksandria

Les clubs belges ont éprouvé pas mal de difficultés face aux équipes néerlandaises samedi en match amicaux. Après Anderlecht battu 5-2 par l'Ajax, le Club Bruges s'est incliné 5-2 à Alkmaar et Ostende 2-1 à Willem II. Le Standard a partagé l'enjeu face à Oleksandria (2-2) et l'Antwerp face à Magdebourg (1-1). Une victoire à noter: celle de La Gantoise sur l'Aris Salonique (3-0).

Lancé par Albert Gudmundsson (5e) et Calvin Stengs (12e), l'AZ a dominé les débats et aurait même pu alourdir la marque avant le repos. Mais ce n'était que partie remise car Gudmundsson (61e), Bjorn Johnsen (65e) et Ferdi Drijf (69e) ont de nouveau trompé Ethan Horvath. Lois Openda, sur un service du nouvel arrière Eduard Sobol, a réduit une première fois l'écart (75e, 5-1). Jelle Vossen l'a imité sur coup franc (84e, 5-2). La 'remontada' s'est arrêtée là. Stijn Wuytens était titulaire avec Alkmaar.

Ostende s'est incliné à Willem II où la colonie grecque a fait la différence par Vangelis Pavlidis (38e, 1-0) et Marious Vrousai (78e, 2-1). Ante Palaversa (40e, 1-1) avait temporairement remis les deux équipes à égalité.

En stage en Allemagne, le Standard a signé un deuxième partage après celui contre SoenderjyskE (1-1) contre le FK Oleksandria (2-2). Alors qu'ils avaient pris un bon départ grâce à Duje Cop (13e, 1-0), les Rouches ont craqué une première fois devant Oleksiy Dovgy (18e, 1-1) avant que Milinkovic-Savic commette une nouvelle bévue, permettant à Maksym Tretiyakov de porter les Ukrainiens au commandement(34e, 1-2). Maxime Lestienne, monté à la mi-temps, a égalisé (64e, 2-2).

L'Antwerp a partagé l'enjeu contre Magdebourg (1-1). La formation allemande de D2 a ouvert la marque par Mario Kvesic et Dieumerci Mbokani a égalisé (64e, 1-1)

A Oostakker, Gand s'est imposé face l'Aris Salonique (3-0). Giorgi Beridze (28e, 0-1) a ouvert la marque sur un centre de Mikael Lustig, qui jouait ses premières minutes avec les Buffalos. La Gantoise, qui a eu la possession du ballon, aurait pu doubler l'écart sur penalty manqué par Timo Derijck (64e). Par contre, Roman Yaremshuk à peine monté au jeu (75e) s'est montré plus efficace des onze mètres (80e, 2-0). Mamadou Sylla a parachevé le travail (89e, 3-0).