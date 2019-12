Le Clasico en direct: Chadli et Emond forfaits, Verschaeren et Avenatti titulaires (LIVE commenté et audio 14H30)

> Suivez Standard-Anderlecht en direct audio.

Standard-Anderlecht, dimanche à 14h30 au stade de Sclessin, constitue la seule véritable affiche de la 19e journée de Pro League ce week-end. Trois jours après son ultime match en Europa League face à Arsenal (2-2) au terme duquel ils ont loupé la qualification pour le tour suivant, les hommes de Michel Preud'homme proposent un nouveau match de gala à leurs supporters.

Privés de Mpoku et Carcela, suspendus après leurs exclusions à Mouscron, les Rouches vont devoir innover face aux Mauves de Franky Vercauteren qui abordent une série de quatre rencontres face à des cadors de la compétition. Du bilan qui en résultera dépendra pour une bonne part les chances d'Anderlecht d'arracher un billet pour les play-offs 1 à l'issue de la phase régulière.

Après neuf rencontres sans défaites (4 victoires, une qualification en Coupe en prolongation, 4 partages) entre fin septembre et fin novembre, Anderlecht a replongé. Une défaite à Ostende et un partage sans couleur dimanche dernier contre Charleroi témoignent que la crise n'est pas finie. Entre ces deux matches, la qualification en Coupe contre Mouscron a un peu rassuré. Il est vrai que les nombreuses blessures (Kompany, Sandler, Chadli) n'aident pas à trouver la stabilité indispensable.

Kompany et Chadli effectueront-ils leur retour face au Standard ? "On verra. On ne peut en tout cas pas prendre le risque de les voir prématurément quitter le terrain. Une rechute poserait encore plus de problèmes que ceux auxquels on est aujourd'hui confrontés. Il s'agit d'éviter à tout prix que leur retour sur le terrain s'avère prématuré. Je suis d'ailleurs surpris de la guérison aussi rapide de Vincent. Personne ici ne s'attendait à ce qu'il entre déjà en ligne de compte pour ce match au Standard. Cela a été beaucoup plus vite que prévu. Il a même fallu un peu le freiner vendredi", a expliqué Vercauteren à deux jours de la partie.